Obra de pavimentação asfáltica avança no município de Alto Alegre dos Parecis

Mais uma ação municipalista do governo de Rondônia traz mais qualidade de vida aos cidadãos do município de Alto Alegre dos Parecis. A obra de pavimentação asfáltica de 900 metros, na Avenida Getúlio Vargas avança, trazendo um novo cenário para os moradores. A obra é executada diretamente pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) com recursos do governo estadual.

Responsável pela obra, o chefe da equipe do DER-RO, Rogério Nicácio, explica que o trecho recebeu obras de limpeza, remoção de entulhos e serviços de terraplenagem. “São diversas etapas durante a execução até chegar na aplicação da capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O terreno já recebeu as camadas de aterro, subleito, sub-base e base. Aproximadamente 500 metros já foram preparados com imprimação para promover a aderência entre a base e o novo pavimento, e em breve receberá o CBUQ”, explicou.

A moradora Manuscleia Carlos da Silva comemorou a chegada da obra na Avenida Getúlio Vargas. “A poeira entrava em minha casa e não ficava limpa. Agora, com o asfalto, posso manter minha casa limpa e reduzir o trabalho”, afirmou.

Os moradores Manuscleia Carlos e Ademir Ladislau comemoram a chegada do asfalto na avenida

Para o morador Ademir Ladislau, é um sonho sendo concretizado. “Eu já nem acreditava que um dia veria o asfalto nessa avenida importante, que dá acesso ao cemitério municipal. Hoje, vejo um sonho antigo sendo realizado pelo governo do Estado”, ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, o Departamento vem executando obras de infraestrutura em diversos municípios do estado e nos mais de seis mil quilômetros de rodovias sob responsabilidade do governo estadual. “São obras de nova pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e manutenção e recuperação de mais de 4.500 quilômetros de estradas não pavimentadas (primária) e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas”, pontuou.