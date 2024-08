RO-473 recebe investimentos do governo de RO possibilitando segurança e desenvolvimento aos moradores da região

A reconstrução asfáltica da RO-473, que liga diversas cidades como Teixeirópolis, Urupá e Alvorada do Oeste está em pleno andamento, trazendo melhorias significativas para a região. O governo de Rondônia investe na infraestrutura de todas as rodovias sob responsabilidade do estado, e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) executa as obras, visando a segurança, fortalecimento e desenvolvimento do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância de manter as estradas estaduais em condições de trafegabilidade. “O governo vem implementando projetos funcionais para a execução da infraestrutura das vias do estado. Neste sentido, potencializamos os investimentos, para a melhoria da população e comércios, para atrair novos investidores e impulsionar a economia local”, salientou.

De acordo com o responsável pela obra, Rogério Nicácio, a rodovia está sendo preparada para receber asfalto. “Estamos reconstruindo o pavimento em cerca de 10 quilômetros, com alargamento da pista, acostamento, sub leito e sub base, para aplicarmos a nova capa asfáltica, saindo da BR-364 entre os municípios de Teixeirópolis e Urupá”, explicou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a obra está sendo executada com tecnologias de ponta que garantam a qualidade e durabilidade do pavimento asfáltico. “A obra está avançando conforme o cronograma, e o objetivo é entregar uma estrada que atenda às necessidades da população,” afirmou.