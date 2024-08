Governo de RO investe na restauração da RO-135 para impulsionar desenvolvimento regional

A Rodovia-135, em Ji-Paraná, região Central do estado, está recebendo investimentos do governo de Rondônia, com restauração total da via, garantindo mais segurança e eficiência no transporte de pessoas e mercadorias. Os serviços estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a importância da intervenção é essencial para o desenvolvimento da região. “Os investimentos do governo em infraestrutura fortalecem o crescimento sustentável do estado. A recuperação da RO-135 é uma demonstração do compromisso do governo com a população, proporcionando estradas de qualidade, que facilitam o escoamento da produção e o acesso a serviços essenciais”, salientou.

Sorriso do investidor, Luciano Anselmo com as obras na RO-135

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes ressaltou os detalhes técnicos e benefícios esperados com a conclusão da obra. “Estamos utilizando técnicas modernas de pavimentação que restauram a estrada e prolongam a vida útil. A equipe está dedicada em entregar um trabalho que traga durabilidade e segurança aos usuários da via. Estão sendo recuperados 29 quilômetros, saindo do município de Ji-Paraná ao distrito de Nova Estrela, incluindo dois quilômetros de ciclovia.”