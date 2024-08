Governo de RO investe em infraestrutura com obras de reformas e revitalizações de espaços públicos

O segundo semestre de 2024 projeta encerrar o ano com mais obras de melhorias na infraestrutura urbana dos 52 municípios do estado. O governo de Rondônia já investiu cerca de R$ 72 milhões, resultando em construções, reformas e revitalizações de praças e espaços públicos. No primeiro semestre de 2024, sob o gerenciamento e fiscalização da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seosp), o governo registrou cerca de 55 obras em todo o estado, um número expressivo que demonstra o compromisso com o desenvolvimento dos municípios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em obras de reformas e revitalizações de espaços públicos proporcionam melhores condições de lazer para população e fomenta o turismo da região. “Com os investimentos em obras nos espaços públicos, as famílias rondonienses poderão desfrutar de melhores opções de lazer, melhorando a qualidade de vida através de atividades físicas e convívio social, bem como, aumentando a economia local e incentivando o turismo”, ressaltou.

Projeto arquitetônico do Parque Abobrão visa humanizar o local de convivência

Outro projeto importante na Capital, é a revitalização da passarela do Espaço Alternativo, com investimento de cerca de R$ 1.944.360,72 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), o local receberá nova pintura da estrutura; reforma do corrimão/guarda corpo; reforma da elétrica; e reforma da ancoragem dos cabos metálicos da passarela.

Assim como em Porto Velho, os distritos também estão sendo beneficiados. A exemplo de São Carlos, que recebeu a obra de revitalização na praça pública. Com um aporte de aproximadamente R$ 2 milhões de recursos próprios do estado, o projeto básico contemplou a revitalização do ginásio; quadra de vôlei de areia; espaço de convivência; playground; academia tubular; e palco; deixando o espaço renovado para a comunidade.

SANEAMENTO BÁSICO

Revitalização realizada na praça faz parte do projeto Governo na Cidade

No município de Ji-Paraná, as frentes de serviços da implantação da rede de esgoto registram mais de 175 quilômetros de rede coletora instaladas, bem como, 14.052 ligações domiciliares executadas. Além desses trabalhos, acontece a construção de oito lagoas de tratamento de esgoto, em uma área de 50 hectares. Atualmente, a obra está na fase de escavações das lagoas e instalação da manta termoplástica.

CRISE HÍDRICA

Com a conclusão das obras, população terá à disposição mais água tratada

Em Porto Velho, a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), com capacidade de mil litros por segundo, está em fase de conclusão. A previsão é que até final de agosto, ela seja entregue ao município. Após a finalização da construção, a nova ETA será repassada para a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) iniciar a fase de operação, para que assim, a Seosp comece a executar uma reforma na ETA existente, que tem capacidade de 600 litros por segundo.

No final do contrato, as duas ETAS operarão conjuntamente com uma vazão de 1.600 litros por segundo, levando mais água tratada e trazendo uma série de benefícios à população, como melhorias na saúde pública.

No município de Ji-Paraná, o Sistema de Abastecimento de Água, encontra-se com o avanço da execução do sistema da ETA registrando 88,20% de evolução.

Estação de Tratamento de Água (ETA) de Jaru

Em Jaru, o cenário já mudou com a nova ETA, com capacidade de vazão de 60 litros por segundo, entregue. A Estação de Tratamento de Água conta com dois decantadores, sete filtros, quatro floculadores e uma calha parshall, para medição contínua das vazões de entrada e saída de água. Estão previstas 3.080 novas ligações de água no perímetro urbano de Jaru, beneficiando diretamente os moradores do município.