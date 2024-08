Jogos Escolares de Rondônia fase regional Norte reúne atletas em Ariquemes

A quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, em Ariquemes, foi palco da abertura oficial da fase regional Norte dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2024. O evento aconteceu na sexta-feira (2) e contou com a participação de estudantes-atletas de diversos municípios da região, além de autoridades locais e estaduais.

Durante a abertura, foram feitos agradecimentos aos diversos colaboradores que tornaram possível a realização do evento, incluindo a imprensa, pais, estudantes-atletas, professores, gestores, comunidade, parceiros, colaboradores e os servidores da Superintendência Regional de Educação (Super). A cerimônia incluiu também uma homenagem póstuma ao professor Evanilson Celestino Gobira. O professor foi lembrado por sua dedicação à educação física na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Quitéria de Oliveira da Silva, no distrito Bom Futuro.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da prática esportiva para a formação dos jovens. “Os Jogos Escolares incentivam ao esporte, garantindo oportunidade única de reunir os estudantes em torno de um propósito comum, e o governo vem promovendo iniciativas como esta, que fortalecem valores essenciais como o respeito, inclusão e o espírito de equipe”.

ABERTURA E APRESENTAÇÕES

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a entrada das delegações dos municípios participantes: Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo e a anfitriã Ariquemes. Os professores de educação física das delegações também foram homenageados, reconhecendo seu papel fundamental na orientação e incentivo aos alunos.

Na oportunidade, os estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ariquemes apresentaram uma dança do carimbó, seguidos pelo grupo Liberte-se Dance, do centro cultural Lídio Sohn, com a coreografia “Somos Mais Brasil”. As apresentações culturais enriqueceram a noite, trazendo um pouco da diversidade e cultura local para o evento.

Os juramentos do atleta, árbitro e técnico foram conduzidos por Gustavo de Oliveira, Carlos Henrique dos Santos Pereira e Eliandro Cracco, respectivamente, reafirmando os valores de ética e fairplay (espírito esportivo) na competição. O ponto alto da noite foi o acendimento da pira olímpica, simbolizando o início oficial dos jogos. A tocha foi conduzida por estudantes-atletas de destaque de cada município participante.

A titular da Secretária de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, declarou oficialmente aberta a fase regional Norte 2024 do Joer, e enfatizou o impacto positivo do evento na vida dos estudantes. “O Joer é o maior evento esportivo de Rondônia, consolidando-se como um instrumento de inclusão, resgate, superação e disciplina. Aqui, os jovens têm a chance de mostrar o talento e dedicação, aprendendo valores que levarão para toda a vida. Este evento é uma prova do compromisso do governo com a educação e o desenvolvimento integral dos estudantes.”

PRÓXIMAS FASES

Os campeões desta fase regional representarão suas regionais nas fases estaduais do Joer, que acontecerão em Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho.