Programa de Aquisição de Alimentos do governo de Rondônia beneficia agricultores familiares

O mês de agosto iniciou com boas notícias para os produtores rurais e familiares beneficiários do Programa Estadual de Aquisição de Alimento (PAA Estadual) dos municípios da região do Cone Sul do estado. A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) começou a receber na quinta-feira (1º), os produtos que farão parte do programa de compra direta com distribuição simultânea às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O PAA Estadual é um programa de apoio e incentivo à agricultura familiar que possibilita às famílias rurais comercializarem sua produção diretamente ao governo, garantindo renda com a venda dos produtos a preço justo. O programa também traz incentivo à diversidade de produção e contribui para a erradicação da fome, com a distribuição dos produtos às famílias ou entidades que atuam com pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade alimentar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa fortalece a agricultura familiar e economia local, oferecendo aos produtores rurais a oportunidade de comercializarem seus produtos. “Além de estimular a agricultura familiar, o PAA Estadual também contribui com a segurança alimentar, produzindo alimentação saudável e farta na mesa do cidadão rondoniense”, salientou.

Compra direta do produtor com entrega simultâneas às entidades

“Foram arrecadados 1.100 quilos de produtos em Colorado do Oeste e aproximadamente dois mil quilos em Corumbiara e Chupinguaia”, disse a extensionista, frisando a diversidade de produtos entregues como tomate, abóbora, banana, amendoim, alface, pepino, batata doce, laranja, coco, entre outros.

O diretor presidente da Emater-RO, Luciano Brandão ressaltou que, o governo de Rondônia já destinou cerca de três milhões de reais para compra direta de produtos da agricultura familiar. “Os produtos podem ser adquiridos in natura ou processados pela agroindústria familiar, devendo a matéria-prima ser produzida na propriedade.”