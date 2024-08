Governo entrega tablets com internet e lousas digitais para escolas estaduais na região de Ariquemes

Na última sexta-feira (2), o governo de Rondônia realizou a entrega de 1.854 tablets com chip de internet móvel para 18 escolas estaduais e 34 lousas interativas digitais para duas escolas estaduais sob a jurisdição da Superintendência Regional de Educação de Ariquemes (Super). A cerimônia ocorreu na Escola Estadual de Ensino Médio e Tempo Integral Heitor Villa-Lobos, em Ariquemes.

Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, os tablets e lousas digitais foram adquiridos com investimentos próprios da Seduc, complementados por recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O valor total do investimento é de R$ 3.592.548,22 (três milhões quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), visando beneficiar diretamente os estudantes das Rede Pública Estadual de Ensino das cidades de Alto Paraíso, Ariquemes, Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo.

Os equipamento foram entregues para escolas de vários municípios

PARTICIPAÇÃO

O evento contou com a presença de gestores escolares, profissionais da educação, estudantes e membros da comunidade escolar. Durante a solenidade, foram entregues os equipamentos que beneficiarão alunos da Mediação Tecnológica, do programa Bolsa Família e das escolas de tempo integral.