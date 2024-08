Formação continuada para professores indígenas inicia em Presidente Médici

O governo de Rondônia vai promover entre os dias 5 e 10 de agosto, uma Formação Continuada voltada aos professores indígenas do estado, em um Hotel Fazenda localizado no município de Presidente Médici. A capacitação acontece no modo oficina prática, abordando os campos da Alfabetização e Letramento, e Planejamento Pedagógico, em diversas áreas do conhecimento.

A secretaria de Estado da Educação (Seduc) atende cerca de 4.500 estudantes indígenas regularmente matriculados em escolas localizadas nas aldeias em todo o estado, com aproximadamente 420 professores indígenas e não indígenas, lotados nas 104 escolas específicas sob a circunscrição das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a formação desenvolve a interdisciplinaridade nas respectivas áreas. “É uma forma de fortalecer a educação indígena, prática pedagógica e valorização das diferentes identidades dos povos tradicionais, garantindo o que é proposto nos marcos legais implementados, tornando assim, o ambiente escolar um espaço de construção e transformação. Nesse sentido, o governo oportuniza uma ação docente efetiva que promova de fato aprendizagens significativas aos estudantes conforme a etnia”, ressaltou.

De acordo com a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, ofertar Formação Continuada aos professores não só oportuniza a ressignificação de suas práticas metodológicas diferenciadas em sala de aula, mas também facilita a compreensão de vários conceitos, procedimentos, fortalece sua cultura e sua identidade mediante a realidade de cada cultura e etnia indígena.

“A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deixa claro que, a educação escolar indígena deve ter um tratamento diferenciado das demais escolas dos sistemas de ensino, e precisa ser enfatizado pela prática do bilinguismo e interculturalidade dos povos indígenas com Línguas diferenciadas e cultura diversificada”, destacou a secretária.

OFICINA PRÁTICA

Conforme a gestora da Diretoria-Geral de Educação da Seduc (DGE), Irany Oliveira, a formação Continuada de professores será apresentada em modo de oficina prática nos campos da Alfabetização e Letramento, e Planejamento Pedagógico, considerando as seguintes áreas do conhecimento:

Matemática e suas Tecnologias

Linguagem e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Saberes em Saúde Indígena

Além da oficina, os professores vão receber também durante a formação, orientações referentes à utilização do Diário Eletrônico.