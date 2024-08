Olimpíadas Indígenas, em Ji-Paraná, será de 20 a 22 de setembro

A Prefeitura de Ji-Paraná, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur) e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), realizará nos dias 20, 21 e 22 de setembro a 2ª Olimpíadas Indígenas de Ji-Paraná, em parceria com a Superintendência Estadual de Turismo (SETUR), Fecomércio RO, Associação Brasileira de Agências de Viagens de Rondônia (ABAV), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos (SEMDAE) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná (CDL).



“O objetivo das Olimpíadas é gerar uma espécie de intercâmbio cultural, para que possamos aprender um pouco mais sobre a cultura de cada etnia e os esportes que eles praticam”, relatou o Secretário da Semictur, Klecius Modesto.



O Centro Desportivo e de Lazer Walmar Meira (Cedel-BNH), localizado na Rua Caucheiro, 246, Bairro Mario Andreazza, sediará o evento que terá início às 19h do dia 20 (sexta-feira) e contará com concentração e desfile das delegações, entrada da tocha e acendimento da pira olímpica.



Os jogos acontecerão no sábado (21), a partir das 8h, onde serão disputadas as modalidades de futebol, arco e flecha, corrida com tronco sem revezamento, corrida com paneiro (cesta), corrida de 100 metros, arremesso de lança e cabo de guerra com seis participantes. Ainda neste dia, à noite, ocorrerá a noite cultural com músicas e histórias sobre a cultura indígena.



Por fim, no domingo (22), a partir das 8h, serão realizados os jogos das finais e, posteriormente, a entrega de premiação para os competidores campeões juntamente com a cerimônia de encerramento. O evento será finalizado até as 14h, segundo previsão da Semictur.