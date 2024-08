Curso de Vistoria de Veículos capacita servidores do Detran-RO, em Cacoal

Com objetivo de oferecer serviço com maior segurança e qualidade, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) finalizou nesta quarta-feira (31), em Cacoal, mais uma etapa do curso de Vistoria de Identificação Veicular e Atualização da Legislação para 120 servidores que atuam na área de vistoria veicular e registro de veículos. O curso, com 20 horas de aula teóricas e 4 horas práticas, teve início no dia 29 de julho, com previsão para a realização de mais duas turmas no mês de agosto, nos municípios de Ariquemes e Vilhena.

Motivada pela Diretoria Técnica de Veículos (DTV), a capacitação aprimora conhecimentos, sobretudo na identificação veicular, nos aspectos relacionados aos padrões de gravação, de número de Identificação do Veículo (NIV), motor e placas de identificação. O diretor da DTV, Esli Ferreira de Oliveira explicou que, é através da identificação destes elementos que a segurança e a qualidade do serviço é garantida à população.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação dos servidores é uma importante ferramenta que contribui para um trânsito mais seguro. “Ao investir no aperfeiçoamento dos conhecimentos dos servidores, o governo fortalece a construção de um trânsito mais seguro para todos”, ressaltou.

Segundo o diretor da DTV, a participação em massa dos cursistas foi um diferencial. Em uma turma com 120 alunos, vimos todos muito envolvidos, trazendo questionamentos. “Outro ponto positivo foram os facilitadores; servidores que adquiriram o conhecimento durante vários anos de experiência em prática e estudo das legislações, e estão transmitindo informações de forma envolvente, formando novos profissionais com maestria. Esperamos multiplicar cada vez mais os conhecimentos entre os servidores”, pontuou.

Cursistas realizam vistoria de identificação veicular de forma prática VISTORIA VEICULAR

Segundo o servidor do Detran-RO de Ji-Paraná, Allan Rodrigues Martinelli, o diferencial do curso foi a minuciosa avaliação que os vistoriadores precisaram fazer no veículo, em destaque aos itens obrigatórios de fábrica. “Conhecer as normativas sobre alteração de características do veículo, que também são bem rígidas, é importantíssimo; precisamos estar em constante atualização quanto às normas vigentes. Foi de grande valia e entendimento amplo as palestras proporcionadas aqui”, evidenciou.

SERVIÇO

O Detran-RO realiza o serviço de vistoria em veículos automotores, concomitantemente com as empresas credenciadas de vistoria eletrônica, em Postos de Atendimentos (PAs) e nas unidades cujo município não dispõe de empresas terceirizadas habilitadas.

O diretor-geral da Autarquia, Sandro Rocha salientou que, é imperiosa a padronização do serviço de vistoria veicular, a fim de que as mesmas exigências e procedimentos sejam utilizadas em todas unidades do Detran-RO. “Isso garante segurança aos procedimentos, e consequentemente, a confiança do serviço prestado aos proprietários de veículos,” afirmou.