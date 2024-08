Obra de pavimentação asfáltica é executada pelo Governo de RO, no centro de Rolim de Moura

A área de estacionamento no canteiro central da Avenida 25 de Agosto, em Rolim de Moura, recebeu do governo de Rondônia, pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), no dia 26 de julho. Os trabalhos foram executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

De acordo com o gerente da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO, Gustavo Lincoln, outros espaços da cidade já receberam a pavimentação asfáltica. “São diversas áreas nos canteiros centrais das principais avenidas de Rolim de Moura que necessitam de capa asfáltica. Este espaço onde finalizamos os trabalhos fica em frente à Unidade do Tudo Aqui e diversas empresas do município, sendo utilizado diariamente pelos cidadãos para estacionar o veículo e buscar atendimento ou realizar compras”, evidenciou.

Segundo o engenheiro do DER-RO, Marcelo Wunch, a equipe está seguindo o cronograma de execução das obras de pavimentação asfáltica nos canteiros centrais. “Nos próximos dias, a equipe inicia os trabalhos de pavimentação em outros espaços na área central da cidade, eliminando definitivamente a poeira e a lama desses locais”, frisou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, as ações municipalistas acontecem nas 52 cidades do estado. “São investimentos do governo em obras de infraestrutura e serviços em todos os setores, que trazem mais qualidade de vida e benefícios diretos para a população rondoniense.”

Para o promotor de vendas, Roberto Alves, a iniciativa é importante ao progresso da cidade. “A obra deixa a cidade mais bonita e oferece um local onde os veículos possam ser estacionados sem poeira ou lama”, disse.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes ressaltou que, a pavimentação dos estacionamentos da Avenida 25 de Agosto, em Rolim de Moura, era uma necessidade. “Antes da obra, além de dar uma má impressão do ponto de vista estético, em dias de chuva, a falta de recapeamento causava lama no local e, no período de estiagem, a poeira causava transtornos aos moradores.”