Suspeitas de irregularidades na execução de obras da gestão do prefeito Arismar Araújo é denunciada no Ministério Público

As novas obras da Avenida Cunha Bueno estão provocando inúmeros questionamentos por parte de comerciantes da região e da população de Pimenta Bueno. Recentemente, a prefeitura autorizou despesas no valor de R$ 7 milhões para executar as obras de drenagem e pavimentação asfáltica no local. Engenheiros que atuam na área de fiscalização de obras pública explicam que a gestão do prefeito Arismar Araújo poderia ter acionado a garantia da obra e até mesmo buscado na justiça a reparação pelos prejuízos ao município, uma vez que a referida obra ainda estava dentro do período da garantia quando o atual prefeito tomou posse, em 2019. No entanto, ele nada fez para evitar prejuízos aos cofres públicos.

Outro fato que poderá ser apurado pelo Ministério Público é de que a mesma empresa que está fazendo os reparos na Avenida Cunha Bueno está no comando da maioria das obras em execução na cidade e que não há transparência por parte da prefeitura sobre os critérios técnicos para essa escolha. O direcionamento de licitação na administração pública é crime e pode deixar provocar a reprovação das contas do prefeito Arismar Araújo.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Todos esses fatos levaram a um pedido protocolado na semana passada, junto ao Ministério Público de Pimenta Bueno, a fim de que sejam apurados os diversos aspectos que envolvem essa obra, e que até o momento permanecem sem resposta por parte da prefeitura de Pimenta Bueno.

A reclamação dos comerciantes locais é a de que a prefeitura está novamente executando as obras sem uma fiscalização adequada e, como se não bastasse, em pleno ano eleitoral, que tudo está sendo feito às pressas, sem um cronograma e um planejamento equilibrados.

Os reflexos disso já começaram a surgir mesmo antes do fim dessa nova obra. Diversas questões técnicas estariam sendo ignoradas. A complexidade do solo por si poderá levar a novos problemas no futuro. Além disso, existem problemas relacionados ao diâmetro das manilhas, à ausência de uma base de concreto para assentar as manilhas, à ausência de uma manta em torno das manilhas para evitar futuras infiltrações e possíveis danos ao asfalto, além da quantidade inadequada de bocas de lobo para garantir a correta vazão das águas das chuvas e dos sistemas de drenagem no solo.

Faltando dois meses para as eleições municipais, caberá ao Ministério Público de Pimenta Bueno dizer se tudo que vem sendo feito pela prefeitura está dentro da lei e se os comerciantes e a população continuarão sendo prejudicados.