Paraná vai participar do Meeting Brasil 2024 na Argentina para atrair turistas latinos

A secretaria estadual do Turismo confirmou sua participação, através do Viaje Paraná, no Meeting Brasil 2024 (MB24), um dos principais eventos de turismo da América Latina. Ele acontece em 30 de julho em Buenos Aires, na Argentina, e oferece uma plataforma única para promover destinos e atrativos turísticos brasileiros para operadores e agentes de viagem do mercado internacional.

Além de Buenos Aires, onde o Paraná participa, o evento também acontece em outras três cidades estratégicas da América Latina: Santiago (Chile), em 1º de agosto; Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), no dia 5, e Lima (Peru) no dia 7.

A expectativa é que mais de 1.000 agentes e operadores do mercado latino estejam presentes nas quatro cidades, em um ambiente propício para o fechamento de novos negócios e parcerias. Segundo o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, esta é mais uma visita ao país vizinho que firma o compromisso do Estado em expandir e fortalecer a sua presença no mercado internacional de turismo.

“O Meeting Brasil é uma excelente oportunidade para apresentar os diversos atrativos turísticos do Paraná, desde as belezas naturais das Cataratas do Iguaçu até as riquezas culturais de Curitiba. Estamos empenhados em mostrar aos operadores e agentes de viagem da América do Sul que nosso estado é um destino completo e encantador,” afirmou.

Jair Pasquini, diretor da Expan+® e organizador do Meeting Brasil, diz que a participação do órgão de promoção do turismo do Paraná é um grande passo para reforçar a imagem do Estado como um destino turístico de classe mundial. “O Paraná tem sido fundamental na promoção dos nossos destinos no Exterior, e estamos entusiasmados com as oportunidades que essa colaboração trará para os participantes do evento”.

MEETING BRASIL- O Meeting Brasil 2024 é um evento que tem como objetivo promover a venda de hotéis, receptivos, destinos e atrativos turísticos brasileiros para a América Latina. Ao longo de quase 30 anos de atuação, já foram realizados mais de 60 eventos presenciais em seis países da América do Sul e duas edições online, atingindo uma audiência de mais de 25 mil participantes de 17 países.