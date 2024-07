Prefeitura mantém obras de conservação de estradas rurais

Com o objetivo de facilitar o escoamento da produção e o transporte escolar na zona rural, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém equipes trabalhando na recuperação das estradas vicinais do município. São duas equipes constantemente realizando serviços diversos para a manutenção das vias.



Após concluir os trabalhos de restauração de todas as linhas e ramais do setor Itapirema (Ramal do Japonês foi o último trecho a ser recuperado), a equipe de patrolamento da Semosp manteve frentes de serviços atuando em trechos críticos das Duzentos, Riachuelo e Setor Chacareiro, do Aeroporto, com limpeza, abertura de saídas d'água, patrolamento e encascalhamento das vias, além da recuperação de pontes e bueiros.



Na última semana, as máquinas realizaram patrolamento e reposição de material em ponto crítico na linha Pirineus, próximo à linha 94. As ações aconteceram ainda com a recuperação da linha Vale Rios. No local foi usado motoniveladora para a retirada de pedras pontiagudas, que constantemente causavam estragos em pneus dos veículos que por ali transitavam.



Os trabalhos se estenderam ainda por parte da estrada do Aeroporto, que dá acesso ao complexo habitacional. Foi realizado ainda trabalho de melhorias na Serra da linha 90, distrito de Nova Colina. A equipe promoveu ainda obras de patrolamento e encascalhamento em ruas não pavimentadas do bairro Jardim Capelasso.



As melhorias de vias rurais se estendem ainda por trechos das linhas 86 e adjacências, onde foi realizado serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento no travessão, linda a linha 82. Os trabalhos são prioridade da administração municipal, visando garantir melhor trafegabilidade.