Relatório Anual detalha cenário e possibilita análise para fortalecer segurança no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) disponibiliza o Relatório Anual de Estatística de Trânsito 2023, um material completo, que oferece uma visão abrangente da situação do trânsito em Rondônia. Através de dados detalhados e análises aprofundadas, o relatório serve como ferramenta essencial para gestores, pesquisadores e a população em geral. Mais informações podem ser obtidas no site da Autarquia, por meio do link Categoria Estatísticas (detran.ro.gov.br). O relatório se destaca como um instrumento fundamental para a construção de um trânsito mais seguro no estado.

O Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito de Rondônia é um compilado dos bancos de dados da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Coordenadoria de Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Corenaest) faz a integração das informações, removendo as duplicidades que possam existir entre as diferentes bases, padronizando o nome de vias e qualificando corretamente o tipo de sinistro ocorrido.

“Também identificamos e registramos os fatores contribuintes e fator gerador para os sinistros, além de verificar e corrigir as coordenadas de latitude e longitude para garantir o correto georreferenciamento, e assim garantir a precisão e a confiabilidade das informações”, pontuou o coordenador do Corenaest, Iremar Torres. Para os gestores, seja na administração, educação, engenharia ou na área de veículos, o anuário oferece uma base sólida e concreta para a tomada de decisões. “Ao utilizar dados precisos, a chance de tomar decisões corretas aumenta significativamente, eliminando o achismo e as estimativas incertas”, salientou o coordenador.

Os dados e análises presentes no documento permitem:

Diagnosticar problemas e tendências: as informações detalhadas, por georreferenciamento dos sinistros, possibilitam identificar os principais pontos de atenção e as áreas que exigem mais investimentos em medidas de segurança;

Sensibilizar à população: a divulgação dos dados contribui para conscientizar à população sobre os riscos no trânsito e a importância de um comportamento seguro ao volante;

Elaborar projetos e políticas públicas: os dados servem de base para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas direcionadas à redução de sinistros e promoção de um trânsito mais seguro para todos;

Captar recursos para os municípios: as informações do relatório podem ser utilizadas pelos municípios na captação de recursos federais e estaduais, para investimentos em ações de segurança viária.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou a importância do relatório como ferramenta indispensável para a tomada de decisões pelos gestores, especialmente em projetos de sinalização e na identificação de perfis e fatores de risco, para organização de um trânsito mais seguro. “Através do Anuário é possível avaliar a eficácia das políticas públicas desenvolvidas no sistema de trânsito.”