Ações do Governo de RO buscam fortalecer estruturas nas Ciretrans dos municípios

Com intuito de garantir mais celeridade nas ações, visando eficiência nos serviços oferecidos, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) continua investindo na melhoria predial de várias Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), fortalecendo medidas do governo de Rondônia para garantir melhor infraestrutura, possibilitando o bem-estar dos usuários de serviços e servidores da Autarquia.

Todas as estruturas estão sendo conferidas in loco pelo novo diretor do Detran-RO, Sandro Rocha, que cumpriu agenda na última semana nos municípios de Ji-Paraná, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia. A proposta é estabelecer um cronograma de ações que possam ser desenvolvidas nas unidades das Ciretrans. O propósito é reforçar o desenvolvimento nas estruturas prediais, com ampliação e reformas, visando proporcionar mais espaço de atendimento e um ambiente cada vez mais humanizado para os servidores e para a população.

Nova diretoria e equipe técnica percorrem municípios e acompanham ações nas Ciretrans

DIAGNÓSTICO

O diretor da Autarquia destaca que algumas unidades, como a de Vilhena, já receberam reforma geral e estão em perfeitas condições de atendimento. O Detran-RO vem desenvolvendo todo um diagnóstico de necessidades, e a realização de projeto e licitação em algumas Ciretrans de outros municípios.

Objetivo é garantir, cada vez mais, conforto para usuários e servidores

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as iniciativas defendidas pela diretoria do Detran vão ao encontro das medidas de desenvolvimento que refletem no atendimento mais amplo e célere à sociedade. “O Detran tem executado ações que impactam positivamente no trânsito do estado, bem como, fortalecido outras que visam a renovação dos espaços nas dependências prediais tanto na Capital quanto nos municípios, visando garantir qualidade e conforto para quem procura os serviços do Departamento, inclusive os nossos servidores”, ressaltou.

BENEFÍCIOS

Vale destacar que, além da estruturação física, o Detran-RO tem melhorado a vida da população com a extinção de 31 taxas, redução dos valores para a emissão e renovação da 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH), desconto na renovação da CNH para idosos, e isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motos e ciclomotores de até 170cc.