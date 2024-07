Começa implantação de contêineres para coleta de resíduos sólidos em Ji-Paraná

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), em parceria com a empresa M.B Limpeza Urbana, do Rio Grande do Norte, está implantando o projeto de coleta conteinerizada em vários pontos da cidade. A iniciativa é um avanço e uma modernização no sistema de zeladoria e serviços urbanos. Ao todo, serão instalados 150 contêineres que foram adquiridos pela empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos em Ji-Paraná. Cerca de 50 contêineres já foram distribuídos na cidade.



Nos contêineres (uma espécie de lixeira) podem ser depositados os resíduos sólidos ensacados, que estarão protegidos, evitando exposição a céu aberto e contato com o lixo já descartado.



A coleta conteinerizada, além de facilitar e dar mais celeridade na retirada de resíduos, também é uma alternativa ecológica, proporcionando benefícios em termos de higiene coletiva e saúde pública.



Cada contêiner tem capacidade para acomodar até mil litros. Os contêineres começaram a ser implantados no final do mês de junho. Os dois distritos estão sendo contemplados com os novos recipientes.



A instalação faz parte de uma ação que busca dar condições para que as pessoas realizem o descarte correto do lixo, mantendo assim a cidade limpa e contribuindo para a preservação do meio ambiente.



A M.B Limpeza Urbana iniciou seus trabalhos no final do mês de maio, por meio de um novo contrato da Prefeitura para coleta de resíduos sólidos, no valor de R$ 4,6 milhões. O novo contrato tem vigência de seis meses e vai gerar uma economia aos cofres públicos de R$ 200 mil. A implantação dos contêineres não é uma obrigação da empresa e nem consta no contrato.



O trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como objetivo principal conscientizar a população sobre a necessidade de se jogar os resíduos no local adequado. Também é válido reforçar o pedido para que a população cuide e faça bom uso dos contêineres.



A Prefeitura agradece à população por manter a cidade limpa e as lixeiras íntegras, preservando os bens públicos e colaborando para uma cidade mais bonita.