Concluída pavimentação das ruas Olinda e Paulo Macalão em Ji-Paraná

Avançando no compromisso de desenvolvimento da cidade e infraestrutura urbana, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue com o serviço de aplicação da capa asfáltica em ruas do Bairro JK (2º distrito). Nesta semana, foi concluída a pavimentação das ruas Pastor Paulo Leiva Macalão, Olinda, Vainer de Falco e Jacarezinho.



Primeira via do bairro JK a receber a cobertura de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), nesta fase, a rua Olinda, assim como Jacarezinho, foi asfaltada num trecho de cerca de 300 metros de extensão, entre a rua Maracatiara (T-20) e Castanheira (T-22). Paulo Macalão e Vainer de Falco receberam o benefício em trecho de aproximadamente 400 metros, da T-20 até a rua Cedro (T-23). As vias já recebem a sinalização.



Concluídos os trabalhos de pavimentação asfáltica destas vias, a equipe da Semosp concentrou as ações para a aplicação do CBUQ na travessa das Roseiras, entre a rua Olinda e Vainer de Falco. As ruas Cascavel, Cianorte, Paranaguá e Guarulhos já estão com base e sub-base praticamente concluídas para receber o asfaltamento.



O projeto de infraestrutura e melhorias de vias da Prefeitura de Ji-Paraná beneficia ainda a rua Monteiro Lobato, no bairro Boa Esperança. Terminando os trabalhos de base com escavação e enchimento de forro de pedras, foi aplicada a camada de brita graduada simples (BGS), completando a sub-base. O benefício acontece no trecho entre as ruas Cedro (T-23) e Manoel Pinheiro Machado (26).



Outras frentes de serviços atuam no bairro Novo Ji-Paraná (1º distrito), com a preparação de ruas para receber a pavimentação asfáltica. Já receberam o asfaltamento as ruas Gabriel Vieira de Melo e Jovem Vilela. A equipe de terraplanagem da Semosp segue com a escavação nas ruas Raimundo Alvarenga e Valdeci José Gonçalves.