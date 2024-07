Policiais penais de Nova Mamoré e Guajará-Mirim participam de treinamentos para capacitação técnica e operacional

Com objetivo de fortalecer habilidades e conhecimento técnico da Polícia Penal de Rondônia, aconteceu entre os dias 8 e 12 de julho os cursos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) em Combate e Armamento e Tiro – ”C.A.T” (Habilitação em Espingarda Calibre 12), na comarca de Nova Mamoré, com vagas distribuída também para o município de Guajará-Mirim.

Os cursos foram realizados por meio do planejamento da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Escola Estadual de Serviços Penais (Esep) que ofertam constantemente treinamentos para os servidores que atuam no sistema prisional, e integram as ações do governo de Rondônia para promover mais segurança à sociedade, por meio da capacitação e qualificação das forças policiais do estado.

Para o secretário de Justiça, Marcus Rito, a rotatividade de cursos entre os municípios do interior, garante o nivelamento técnico da polícia penal de Rondônia. “Todo o cronograma de cursos é resultado de estudo e análise de onde o sistema penitenciário pode ser melhorado. Com isso, ofertamos treinamentos que fazem os servidores ficarem cada vez mais preparados; o volume maior de cursos é realizado na Capital, pois é onde se encontra 49% da população prisional, mas o nível da qualidade dos treinamentos ofertados, é o mesmo para todos os municípios, todos estão se atualizando no manuseio do armamento, Lei da Polícia Penal, APH em combate, entre outros.”

O APH em combate capacita os policiais penais para atuarem em emergências médicas.

O policial penal e instrutor de Armamento e Tiro, José Davi de Oliveiro Loreto, explicou que por mais que os servidores atuem constantemente manuseando materiais bélicos, o treinamento é necessário para tornar a atuação mais segura e atualizada, além de sempre estarem sendo repassadas, pois estão na ementa dos cursos, estratégias de como se proteger e defender a sociedade em situações de risco. “O ideal é que situações de risco não aconteçam, mas estar preparado tecnicamente garante não só a segurança da população, mas também da força policial”, concluiu.

APH EM COMBATE

O curso foi realizado nos dias 9 e 10 de julho, na Escola Ceeja Professora Doralice Sales Cavalcante, com carga horária de 20h, e elaboração voltada para policiais penais, visando capacitar esses profissionais para enfrentar emergências médicas, que envolvam feridos, situações de risco, dentro e fora do ambiente prisional. Com ministração do policial penal, Caio Custódio, foram abordados tópicos como: noções de primeiro socorro, abordagem inicial à vítima e avaliação do nível de consciência.

ARMAMENTO E TIRO

Nos dias 8 e 12 de julho, em um clube de tiro local, os policiais penais Ericson Árlley Araújo de Freitas e José Davi de Oliveira Loreto, abordaram em 10 horas de curso, tópicos como, regras de segurança, técnicas, leis e regulamentos aplicáveis ao uso da espingarda calibre 12, além de estratégias de segurança para deslocamento e uso de coberturas e barricadas, para serem utilizadas em situações de risco.