Abertura da operação do Projeto Rondon é marcada pela expectativa de conhecer história de Rondônia

Os 252 participantes da Operação “Sentinelas Avançadas II”, do Projeto Rondon, foram recepcionados pelo governo de Rondônia, na sexta-feira (12), no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, durante cerimônia de abertura da operação, em agradecimento as ações sociais que serão desenvolvidas por professores e acadêmicos, coordenados pelo Ministério da Defesa.

Os rondonistas também foram motivados e encorajados a viverem experiências inesquecíveis no estado. ‘‘O governo de Rondônia se coloca à disposição para atendê-los da melhor forma. Sejam bem-vindos ao estado que está entre os melhores do país para viver. Estamos em pleno desenvolvimento, com cadeia produtivas sustentáveis e premiadas, a exemplo do nosso saboroso tambaqui, reconhecido internacionalmente. Conheçam nosso povo e a nossa história’’, enfatizou o subchefe da Casa Militar.

Mais uma edição do Projeto Rondon no estado

PROGRAMAÇÃO

Na abertura da Operação “Sentinelas Avançadas II”, estudantes e professores tiveram palestras sobre as forças militares e também conheceram mais sobre a história do Marechal Rondon e a importância dele para Rondônia e para o Brasil. No sábado (13), as equipes se deslocarão para 12 municípios, onde desenvolverão atividades em áreas como Cultura, Direitos Humanos, Justiça, Educação, Saúde, Comunicação, Tecnologia, Produção, Meio Ambiente e Trabalho.

Casa Militar está responsável pelo apoio logístico da operação

O Projeto Rondon é de iniciativa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Defesa, e a execução das ações em Rondônia conta com a parceria do governo do estado e de municípios. A Casa Militar do governo de Rondônia está responsável pelo apoio logístico da operação e em dar o melhor suporte possível ao projeto, em parceria das secretarias da Educação, Turismo, Comunicação, Segurança Pública, Gastos Públicos e a Governadoria.

EXPECTATIVAS

Os participantes da Operação “Sentinelas Avançadas II são de 24 Instituições de Ensino Superior (IES), dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe, Mato Grosso, Bahia e Goiás. Pessoas cheias de expectativas e de vontade de causar um impacto positivo nos municípios do estado.

Nicole Santos, estudante de Jornalismo de Santa Catarina

‘‘Eu me criei no sul e lá a gente tem uma visão diferente do que é o restante do Brasil. Então a proposta aqui é escutar as pessoas, promover cidadania, e comunicar o que realmente acontece, e não reproduzir um estereótipo. A visão que tenho até aqui é que Rondônia é um estado jovem, mas cheio de cultura, e tem uma população muito receptiva’’.

Também estudante da UFSC, o acadêmico de engenharia florestal Thomas Kinupp, topou a experiência ao ouvir o relato de uma amiga que já foi rondonista. ‘‘Ela me passou as experiências dela e fiquei animado em participar, estou muito contente em ir para Rio Crespo porque a própria comunidade solicitou uma oficina na minha área, então estaremos trabalhando com eles a proteção de nascentes, levando carneiro hidráulico, entre outras ações. Estou adorando Rondônia, é sensacional, não conhecia ainda o Norte’’, conta.

CONHECIMENTO DE QUALIDADE

Para os professores, a experiência também promete ser marcante. A professora Liane Nanci Rotta, que leciona nos cursos de Farmácia, Biomedicina e pós-graduação em Ciências da Saúde, disse ser essa uma oportunidade ímpar por ser desenvolvida no Norte do País e especialmente em Rondônia, que permite aos rondonistas o resgate do legado do marechal Rondon.

Estudante de engenharia florestal Thomas Kinupp

E mesmo os veteranos no Projeto Rondon, como é o caso do professor de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Edmilson Rampazzo Klen, também vivem a expectativa de extraírem do estado boas lições para a vida. ‘‘Eu já estive em 16 operações, e quando fiquei sabendo que ia ter em Rondônia, que dá nome ao projeto, eu não tive outro pensamento e me inseri nessa nova jornada. Estamos aqui com os nossos melhores alunos para fazer boas atividades, e viver essa troca tão linda com as comunidades.’’