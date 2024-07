Secretaria de Saúde incentiva atualização de cadastro dos usuários do SUS

As pessoas que possuem o cartão do SUS e ainda não realizaram a atualização cadastral devem fazê-lo. Esses dados são utilizados pelas equipes para entrar em contato com os usuários e informá-los sobre agendamentos, alterações nas consultas e exames marcados.

Se você mudou de endereço ou trocou o número de telefone e ainda não atualizou suas informações no sistema Estratégia Saúde da Família (ESF) da Secretaria de Saúde de Rolim de Moura (SEMUSA), é hora de cuidar disso. A SEMUSA destaca que é por meio deste cadastro que os cidadãos têm acesso aos serviços de atenção primária, como atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no hospital e na UPA. Por isso, todos os usuários são convidados a manter seus dados pessoais atualizados.

A atualização dos dados pode ser feita na sua UBS de referência, de acordo com o endereço de moradia atual. A equipe designada irá recepcionar e corrigir as informações inválidas.

Durante o cadastro, são coletadas informações pessoais, bem como dados sobre a situação de moradia e de saúde.

Para realizar a atualização, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: Comprovante de residência ou, na ausência deste, uma declaração escrita à mão com o endereço de moradia; CPF ou cartão do SUS; Documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento; Número de telefone para contato.

O atendimento para a atualização do cartão SUS será realizado nas seguintes unidades:

UBS Centro Norte

Av. São Luiz, n° 4217

Bairro Centro

UBS Jardim Tropical

Travessa Safira, n° 4631

Bairro Jardim Tropical

UBS Planalto

Rua Barão de Melgaço, n° 3581

Bairro Planalto

UBS Albert Sabin

Av. Florianópolis, n° 5234

Bairro Centro

UBS Cidade Alta

Av. Cecília Meireles, n° 5728

Bairro Cidade Alta

UBS Nova Estrela

Av. Tancredo Neves, n° 2921

Bairro Centro

Policlínica

Av. Paraná, n° 5149

Bairro Boa Esperança