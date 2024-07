Prefeitura inicia obras para a pavimentação da rua José Sarney

Ampliando as ações de melhoria às vias urbanas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início aos trabalhos de escavação para alinhamento do solo em trechos das ruas José Sarney e Antônio Ferreira de Freitas, no bairro Jardim Presidencial (1º distrito). As vias estão sendo preparadas para receber a pavimentação asfáltica.



Além do serviço de rebaixamento, na rua José Sarney, a equipe de bueiros da Semosp trabalha na escavação de vala para a retirada da antiga tubulação, já comprometida, e o assentamento de novas manilhas de concreto em um ponto mais baixo da via. A ação visa melhorar o escoamento de águas, principalmente no período das chuvas.



Em outras frentes de serviços, ainda no 1º distrito, a Prefeitura segue com as obras de preparação de base para a pavimentação de ruas no bairro Novo Ji-Paraná. Na última semana, foi realizada a imprimação e salgamento da rua Gabriel Vieira de Melo, em toda sua extensão. A via está pronta para receber a capa asfáltica.



Os trabalhos continuam com o tratamento de solo nas ruas Jovem Vilela, Raimundo Alvarenga e Valdeci José Gonçalves. Essas iniciativas são parte do compromisso da Prefeitura em proporcionar melhor infraestrutura e qualidade de vida para a população de Ji-Paraná.