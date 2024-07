Serviço de manutenção da RO-383 é iniciado no trecho entre Alta Floresta d’Oeste e o distrito de Nova Gease

Os serviços e melhorias nas rodovias da região da Zona da Mata avançam em ritmo acelerado. Na quinta-feira (11), os trabalhos começaram na Rodovia-383, popularmente conhecida como Linha 47/5, trecho primário (não pavimentado) que interliga Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Nova Gease. As ações são realizados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e acontecem ao longo dos aproximadamente 40 quilômetros de extensão da RO-383.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Rodovia-383 é uma importante via utilizada diariamente pelas famílias da região. Além disso, é uma rota essencial para o escoamento da produção agrícola, bem como acesso a comunidades indígenas e a quatro usinas hidrelétricas. “Os investimentos na manutenção e recuperação das rodovias da Zona da Mata, região rica para cultura rondoniense e para o progresso do estado, fortalece o desenvolvimento e a economia local”, ressaltou.

Serviços contemplam drenagem e desobstrução de bueiros

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou que, o Departamento segue com as ações de manutenção e melhorias nas rodovias pavimentadas e não pavimentadas. “Sabemos que as rodovias são as espinhas dorsais do progresso. Por elas, passa diariamente o escoamento da produção do agronegócio e garantem o acesso à saúde, educação e segurança para população. Por isso, as equipes têm trabalhado nos mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais sob responsabilidade do DER.”