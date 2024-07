Produtor beneficiado com mudas de café do governo de RO apresenta resultados em Dia Especial do Café

O produtor Neri de Oliveira, beneficiário dos programas públicos de incentivo ao desenvolvimento rural mantidos pelo governo de Rondônia, abre as portas da sua propriedade para mostrar os resultados obtidos na produção agrícola. Nesta sexta-feira (12), o produtor rural recebe os agricultores em um evento técnico de caráter festivo, chamado de Dia Especial do Café Clonal, realizado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e o agricultor, no município de Teixeirópolis, região Central do estado.

O agricultor familiar recebe orientação técnica da Emater-RO em todos os cultivos que possui na propriedade, que é diversificada, contemplando criação de peixes em cinco tanques que ocupam mais de uma hectare, criação de gado leiteiro, e este ano, fez a primeira colheita de café clonal, implantado com cinco mil mudas fornecidas pelo Programa Plante Mais, do governo de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os programas de incentivo ao desenvolvimento rural são fundamentais para impulsionar ainda mais, o setor produtivo do estado. “O governo tem realizado investimentos em iniciativas que visam o fortalecimento da agricultura familiar”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, o produtor ainda foi beneficiado pelo Programa Mais Calcário, ação de fomento que oferece frete grátis para o produtor rural que adquirir calcário em qualquer usina do estado, desde que seja assistido pela Emater-RO e esteja cadastrado no programa de fomento, mantido pela Secretaria de Estado da Agricultura”(Seagri).

DIA DO CAFÉ CLONAL

Propriedade está cadastrada como uma das unidades de referência da Emater-RO

O governador reforça que, a cafeicultura tem recebido atenção especial dos programas estaduais Plante Mais e Mais Calcário, bem como, dos projetos de melhoria da qualidade do café Degusta Rondônia e Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café (Concafé). “A excelência do café especial cultivado em Rondônia é um sinal positivo do potencial da região e do acerto dos investimentos públicos na produção.”