Pronto Atendimento do HM registra alto índice de atendimento

O Pronto Atendimento (PA) do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz registra demanda intensa todos os dias. Pacientes de Ji-Paraná e de 16 cidades na região central do estado utilizam o serviço. A nova unidade, inaugurada no início do mês, conta com três médicos, leitos com camas elétricas, ambiente climatizado, farmácia e um quadro completo de profissionais para atender a população, que antes se deslocava à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no 2º Distrito. No PA, mais de 300 atendimentos são realizados por dia, segundo a direção do Hospital Municipal.



A criação do PA no 1º Distrito desafogou a demanda da UPA, permitindo uma melhor distribuição dos pacientes e uma maior eficiência nos atendimentos. Com os investimentos na saúde, a cobertura de atendimento foi ampliada para toda a cidade, seja na UPA, Hospital Municipal, Samu, Pronto Socorro, Pronto Atendimento ou nas Unidades Básicas de Saúde.



“O Pronto Atendimento é indicado para casos de menor gravidade, onde não há risco iminente de morte. A unidade atende pacientes com sintomas como dor de cabeça, dor no peito, dificuldade para respirar, tontura, alterações visuais e aumento da pressão arterial”, ressaltou Ellen Sampaio, diretora do Hospital Municipal. Segundo Sampaio, “esses atendimentos são regulados conforme o Protocolo de Manchester, que classifica os pacientes por meio de uma tabela de cores, indicando o nível de gravidade dos sintomas”, detalhou.



O Protocolo de Manchester classifica os pacientes em: verde (pouco urgente) e azul (não urgente), enquanto os casos mais graves, classificados como amarelo (urgente), laranja (muito urgente) e vermelho (emergente), continuam sendo responsabilidade do Pronto Socorro e da UPA.



Em junho, o Hospital Municipal foi responsável por realizar mais de 11.900 consultas de clínica geral e 2.398 consultas pediátricas, evidenciando a capacidade de atendimento e a importância do novo Pronto Atendimento para a saúde da população.