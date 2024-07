Abertas matrículas para cursos de motoristas especializados em quatro municípios de Rondônia

Respeitando o direito de todos quanto ao acesso à educação no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) torna público a oferta de cursos de formação e atualização para motoristas profissionais nos municípios de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, e Seringueiras. Os interessados devem procurar a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no município escolhido para fazer a matrícula.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que, “os cursos e atualização para motoristas profissionais colaboram na formação de condutores responsáveis, comprometidos para maior segurança no trânsito.”

O diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Welton Roney Nunes, explica que os cursos são oferecidos aos condutores que desejam trabalhar ou já trabalham como motoristas profissionais. “Os cursos ofertados são organizados numa perspectiva multidisciplinar nos termos da Resolução Nº 789 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, priorizando conhecimento de temas como direção defensiva, relacionamento interpessoal, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente, convívio social e legislação de trânsito, que têm como objetivo a observância do direito a um trânsito seguro”, destacou.

REQUISITOS

Para matricular-se nos cursos de formação e atualização de condutores, é necessário:

Ser maior de 21 anos;

Apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria exigida para o curso;

Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir;

Não ter a CNH cassada e não ter pena decorrente de crime de trânsito;

Não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos; e

Efetuar o pagamento da taxa de matrícula.

Conheça os cursos