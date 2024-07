Governador Marcos Rocha declara apoio a Valteir Cruz

O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, declarou seu apoio oficial à pré-candidatura do empresário e vice-prefeito de Pimenta Bueno, Valteir Cruz, nas eleições municipais de outubro, e da Professora Eliane, pré-candidata ao cargo de vice-prefeita da cidade.

Valteir Cruz, que também é filiado ao União Brasil, recebeu a mensagem de apoio pessoal num vídeo gravado pelo governador, que faz questão de elogiar sua trajetória de trabalho como pioneiro do município de Pimenta Bueno. Marcos Rocha também destacou a presença da pré-candidata na chapa, Professora Eliane, sobretudo na coordenação do Núcleo de Educação do município e na direção da Escola Abaitará.

“Quem conhece o Valteir Cruz sabe que ele é um cidadão humilde e também muito honrado, que personifica os valores e a essência de Pimenta Bueno”, afirma o Coronel Marcos Rocha. “Valteir Cruz e a Professora Eliane possuem uma longa história de dedicação e de trabalho pelo desenvolvimento desse importante município do nosso estado”, avalia o governador. “Eles fazem parte da geração que ajudou a construir o município de Pimenta Bueno ao longo das últimas décadas”, revela.

“ESCOLHA NATURAL”

Segundo o governador, Pimenta Bueno possui grande potencial no campo do empreendedorismo e conta com uma população trabalhadora e dedicada, sendo importante polo industrial, com destaque na geração de empregos e no crescimento sustentável. “Por toda sua integridade, lealdade e capacidade de trabalho, Valteir passa a ser a escolha natural para liderar Pimenta Bueno, dentro de um processo contínuo de desenvolvimento integrado e sustentável”, afirma Rocha.

“Meu amigo Valteir Cruz é a cara dessa cidade. Ele se identifica com os seus valores. Quem conhece o Valteir sabe que ele é um homem humilde, que tem firmeza na palavra. É um cidadão honrado, que possui lealdade e capacidade de trabalho. Quem não reconhece isso, não conhece o Valteir”, assegura o Coronel Marcos Rocha.

Atual vice-prefeito da cidade, Valteir Cruz afirma que sua pré-candidatura representa a consolidação de uma parceria estratégica em prol do progresso e do bem-estar dos cidadãos de Pimenta Bueno. “Nosso principal objetivo será unir esforços em torno de uma gestão que trabalhe de acordo com os princípios e a determinação da nossa comunidade, proporcionando um novo ciclo de prosperidade para a nossa população de Pimenta Bueno”, conclui.