Instrutores de trânsito reforçam conhecimentos durante Encontro Pedagógico, em Vilhena

Com o objetivo de capacitar profissionais de trânsito, conforme estabelecido na Resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, nº 789 de 18 de junho de 2020, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) realizou nos dias 9 e 10 de julho, em Vilhena, o III Encontro Pedagógico de Instrutores de Trânsito do estado para 82 profissionais que atuam na área.

Organizado pela Diretoria Técnica de Habilitação (DTH), os conteúdos ministrados no III Encontro Pedagógico de Instrutores, com metodologia ativa, por meio de discussões dialógicas, treinamento e palestras, abordaram temas como: Organização do trabalho pedagógico; Aspectos psicológicos: ansiedade e medo; Relações Interpessoais; e Prática de Direção Veicular.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que, “o evento oferece capacitação profissional aos instrutores, que recebem novos conhecimentos para que possam aprimorar a formação dos alunos. O resultado é a formação de condutores mais preparados e um trânsito mais seguro.”

A responsável pela Diretoria Técnica de Habilitação, Aline Lima, avalia que a missão da instituição é contribuir para a formação contínua dos profissionais que atuam nos Centros de Formação de Condutores (CFCs). “Isso envolve proporcionar novos conhecimentos e técnicas que aumentem a confiança, habilidades de comunicação e liderança, ofertando aos futuros condutores uma formação de qualidade, tornando-os conscientes da importância de respeitar a vida no trânsito”, disse.

Detran-RO capacita instrutores de CFCs em Vilhena

Com 14 anos de profissão, João Carlos Pereira Martins é instrutor em Ouro Preto do Oeste e disse que o evento proporcionou a troca de experiências valiosas que enriquecem sua prática junto aos alunos. “Além das experiências, é de fundamental relevância conhecer os aspectos psicológicos que influenciam no comportamento do candidato no momento da avaliação. Isso requer dos instrutores uma sensibilidade maior, dando segurança aos nossos alunos.”

Na opinião de João Carlos, o perigo no trânsito é devido à falta de paciência e pressa de muitos condutores de veículos. “Devemos preparar nossos alunos para ter sensibilidade no trânsito, e que conduzam com atenção e paciência que a ação requer, já que envolvem muitas vidas”.

Acompanhada de toda equipe pedagógica de um Centro de Formação de Condutor (CFC), em Vilhena, a instrutora e diretora de ensino Sheila Pimentel Sena Abdallah destacou que a capacitação auxiliou a todos quanto à observação e atendimento dos alunos, conhecendo melhor suas forças e fraquezas para assim formar condutores seguros e respeitosos à legislação. Ela elogiou a Autarquia e seus professores, que conduziram as palestras de forma participativa, entregando dinamismo nas metodologias de ensino.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o comandante Regional de Policiamento III, coronel PM Carvalho, o secretário Executivo Regional do Gabinete do Governador, Wesley Germiniano, e o chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Thiago Soares.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha destaca que, o Departamento seguirá promovendo eventos como este para garantir a capacitação constante dos instrutores de trânsito e a segurança no trânsito em todo estado. Com a participação de quase 400 profissionais, o Encontro Pedagógico de Instrutores de Trânsito já aconteceu nas regionais de Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, e Guajará-Mirim. Para Porto Velho, a capacitação vai acontecer nos dias 18,19,25 e 26 de julho.