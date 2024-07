Reinauguração do Mirante da Serra garante um novo ponto turístico em Guajará-Mirim

A cidade de Guajará-Mirim celebra a reinauguração do Mirante da Serra, um projeto grandioso realizado em parceria com o Comando de Fronteira Rondônia/6° Batalhão de Infantaria e Selva, e com o apoio da Deputada Estadual Dra. Taíssa Sousa através da Prefeitura Municipal. Este mirante representa não apenas um marco arquitetônico, mas também um símbolo do potencial turístico e das belezas naturais que nossa região oferece.

Localizado estrategicamente para oferecer uma vista panorâmica deslumbrante, o Mirante da Serra se destaca como um espaço ideal para a contemplação da natureza e para apreciação das paisagens locais. Com seu novo formato e estrutura renovada, o mirante promete contribuir significativamente para o desenvolvimento do turismo local.

A realização deste projeto foi possível graças ao empenho e dedicação do Exército Brasileiro, que desde o início demonstrou compromisso com a valorização do patrimônio natural e cultural da nossa cidade. A parceria com a Dra. Taíssa Sousa e a Prefeitura Municipal foi fundamental para viabilizar esta obra magnífica, que certamente fortalece o orgulho local e a identidade da Pérola do Mamoré.

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim expressa profunda gratidão ao Exército Brasileiro por esta iniciativa exemplar, que representa um verdadeiro legado para as futuras gerações. Todos os cidadãos e turistas poderão visitar o Mirante da Serra e a desfrutarem deste novo ponto turístico.