Prefeitura de Guajará-Mirim intensifica limpeza e manutenção em todos os bairros da cidade

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue empenhada na realização de uma ampla força-tarefa de limpeza e manutenção em todos os bairros do município. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), por determinação da prefeita Mary Granemann, o projeto denominado “Prefeitura no seu Bairro” já alcançou significativos avanços.

Até o momento, quatro bairros foram contemplados com esta iniciativa: Cristo Rey, Triângulo, São José e Santo Antônio. As equipes e máquinas da prefeitura estão finalizando esta semana os trabalhos no bairro Santa Luzia, somando esforços tanto na zona urbana quanto na área rural do município.

Além da limpeza de ruas e praças, o projeto “Prefeitura no seu Bairro” engloba a manutenção de áreas verdes, retirada de entulhos, podas de árvores e demais serviços que contribuem para a segurança e bem-estar da comunidade.

A prefeitura reitera seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços públicos, promovendo um ambiente mais limpo, organizado e seguro para todos os moradores de Guajará-Mirim.