Prefeitura inicia reforma e ampliação da Maternidade do HM

A ala da maternidade do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz está sendo reformada e ampliada pela empresa JCS do Rio de Janeiro, contratada pela Idomed do Grupo Estácio/Unijipa, com recursos da Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (Coapes) orçado em R$ 958 mil. As obras que iniciaram na semana passada tem previsão de conclusão em no máximo 90 dias. As melhorias incluem mudanças no sistema elétrico, hidráulico e na estrutura do prédio construído na década de 80.



O novo espaço contará com salas climatizadas, camas elétricas, banheiros com acessibilidade, novas mobílias e equipamentos para atendimento à população. Entre as principais intervenções, destacam-se: maior conforto e funcionalidade aos profissionais funcionalidade; rampa de acesso, facilitando a entrada e saída de veículos, incluindo ambulâncias; e reestruturação elétrica, aumentando a capacidade para suportar chuveiros, aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos essenciais.



Com as obras, a maternidade contará com cinco enfermarias, totalizando 32 leitos. “Além disso, serão incluídos leitos de observação, leitos de medicação, leitos para atendimentos de exame e leitos de pré-parto. As novas instalações beneficiarão não só as gestantes de Ji-Paraná, mas também de outras 17 cidades que compõem o polo regional.



A maternidade do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz já é referência na região e, com as melhorias, se tornará um importante polo de atendimento. As novas instalações também servirão para o treinamento de acadêmicos de medicina, uma vez que será implantada uma residência médica de ginecologia e obstetrícia.



Os investimentos são provenientes do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), um acordo de colaboração entre os entes federativos, que visa organizar e integrar ações e serviços de saúde, garantindo a integralidade da assistência à população.