Roçagem às margens da RO-010 melhora visibilidade no trecho entre Rolim de Moura e Nova Estrela

A equipe da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), concluiu os serviços de roçagem mecanizada da vegetação às margens da Rodovia-010, na sexta-feira (5), entre o município de Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela. O objetivo é melhorar a visibilidade e segurança dos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia.

O engenheiro do DER-RO, Marcelo Wunch, frisou acerca da ação realizada que, “o trabalho consiste em baixar o mato alto para melhorar a visão dos motoristas, além de melhorar o aspecto visual. Os serviços aconteceram nos 25 quilômetros do trecho, às margens direita e esquerda, totalizando 50 quilômetros. Além da roçagem mecanizada com o trator de pneu, servidores do DER seguem ao longo do trecho, realizando a roçagem manual da vegetação que esteja próxima à sinalização vertical, pontes, trevos e defensas metálicas”, explicou.

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com os serviços realizados pelo departamento, o motorista tem uma visão ampla da estrada, podendo perceber um pedestre, ciclista, possibilitando maior segurança na trafegabilidade. “Uma ação simples, mas importante no dia a dia de quem trafega pelas rodovias de responsabilidade do governo de Rondônia. Nossas rodovias são o coração do progresso, por elas passam diuturnamente o escoamento da produção, sendo fundamental que estejam em condições para maior segurança dos motoristas”, destacou.

PLANEJAMENTO E SEGURANÇA

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, os serviços de roçagem são executados conforme o planejamento anual. “As equipes das seis usinas de asfalto do DER estão trabalhando nos mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas melhorando a trafegabilidade”, enfatizou.

Para a professora Adriana Lopes, a roçagem traz mais segurança para os usuários da via. “Utilizo essa rodovia de segunda a sexta-feira para ir trabalhar. Esse serviço é essencial para podermos ver se há algum animal ou pedestre às margens. Além disso, facilita a parada do veículo em caso de emergência”, finalizou.