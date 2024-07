Prefeitura de Guajará-Mirim avança com diversas obras de infraestrutura urbana

A cidade de Guajará-Mirim continua seu compromisso com o desenvolvimento através das obras de infraestrutura que estão em andamento, trazendo melhorias significativas para todos os moradores. Em um curto período de tempo, foram pavimentados 1,8 km de vias com asfalto, sarjeta e meio-fio, visando não apenas a estética, mas principalmente a durabilidade e a qualidade dos serviços prestados.

A empresa vencedora da licitação está trabalhando incansavelmente para acelerar os trabalhos, garantindo que cada detalhe seja cuidadosamente executado. Atualmente, o foco está na construção das sarjetas e meio-fios que ainda faltam em várias áreas da cidade. Entre as vias beneficiadas estão a avenida Giácomo Casara, localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, além das avenidas Castelo Branco e José Bonifácio, ambas situadas no Bairro Santa Luzia.

Essas intervenções não apenas melhoram o aspecto urbano, mas também promovem maior segurança e conforto para pedestres e motoristas, facilitando o acesso e valorizando as áreas residenciais e comerciais beneficiadas.

A prefeita de Guajará-Mirim destaca a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento sustentável da cidade, reafirmando o compromisso da administração municipal em proporcionar uma infraestrutura adequada e de qualidade para todos os cidadãos. A expectativa é que, com a conclusão dessas obras, mais áreas da cidade sejam contempladas, proporcionando um ambiente urbano mais organizado e eficiente.