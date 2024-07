Ações educativas de trânsito são realizadas pelo Detran-RO em festa Agropecuária de Cerejeiras

Com o objetivo de propagar a educação de trânsito e prestar serviços à comunidade, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) participou de uma festa Agropecuária de Cerejeiras, entre os dias 4 e 7 de julho, no município. A Autarquia manteve tenda educativa, para orientar crianças e adultos, por meio de atividades lúdicas e educativas.

As atividades foram executadas pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), através de servidores da Regional de Vilhena, com apoio da Divisão de Campanhas Educacionais (Divec). Durante o evento foram oferecidos jogos educativos de trânsito, incluindo pescaria, alfabeto, placas de sinalização, arte na pele, raciocínio lógico, jogo da velha e jogo da memória, com o intuito de ensinar às crianças sobre a importância de comportamentos seguros nas vias. A presença das mascotes do Detran-RO, Vidinha e Ligadinho, encantou o público, e transmitiu de forma criativa a mensagem anual “Paz no trânsito começa por você”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação e formação continuada da população são componentes essenciais da política de governo do estado, que visa a segurança viária e promove a qualidade de vida aos rondonienses.

O diretor de EPTran, Welton Roney Nunes Ribeiro, destacou a importância da participação da Autarquia no evento. “Grandes eventos resultam em grande público, o que para nós, agentes de educação, tem uma importância fundamental considerando que mais pessoas são sensibilizadas quanto à segurança viária.” pontuou.

AÇÕES EDUCATIVAS

A participação do Detran-RO nono evento reforçou a importância da educação como ferramenta essencial para a promoção de um trânsito mais seguro, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social. Os educadores de trânsito atenderam tanto adultos quanto crianças, por meio de ações educativas e colaborativas entre a Escola Pública de Trânsito e a Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat).

A Dtfat coordenou as atividades de controle do fluxo de veículos, segurança dos pedestres e segurança viária, com abordagens e orientações sobre segurança aos condutores de veículos. Simulação de testes de etilômetro também foram realizadas, reforçando a mensagem de conscientização. Além disso, houve sorteios de bicicletas entre os visitantes da Tenda Educativa.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, avaliou a participação da Autarquia, como uma demonstração do compromisso estadual na promoção da educação de trânsito, conscientizando a população sobre a importância de um trânsito seguro para todos. “Acreditamos que, através de ações educativas, conseguimos alcançar adultos e crianças, reforçando a ideia de que a paz no trânsito depende de cada um de nós. Ficamos muito satisfeitos com o engajamento da comunidade.”