Secretaria Municipal de Educação começa preparativos para o 7 de Setembro

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou os preparativos para o tradicional desfile de 7 de Setembro (Desfile da Independência do Brasil). Uma comissão está sendo formada para definir a programação do evento, que este ano será realizado no primeiro distrito de Ji-Paraná. Na próxima semana, será solicitado um decreto nomeando oficialmente os membros da comissão organizadora.



As escolas e demais instituições já começaram a enviar seus representantes para participar das reuniões de planejamento. Ainda não foi confirmado, mas um dos temas sugeridos para o desfile deste ano faz referência aos povos originários da Amazônia e sua relação com a água e os recursos naturais.



No ano passado, o desfile de 7 de Setembro atraiu cerca de 10 mil pessoas. Em 2023, o evento cívico-militar foi realizado na avenida Brasil, no 2º distrito de Ji-Paraná. Com o tema “Pátria amada Brasil, por uma cultura de paz e respeito à diversidade”, o desfile contou com a participação de entidades da sociedade civil, forças militares e alunos de escolas estaduais, municipais e particulares.



O desfile celebra o civismo e proporciona uma amostra dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, destacando os valores do bem e pontuando a diversidade que compõe a cultura local, para comemorar a independência do país.



Durante a Semana da Pátria, o município realiza diversos momentos cívicos, reforçando o espírito patriótico e a valorização cultural.