Governo de RO conclui obras na ponte da RO-135 no Rio Colorado, em Alta Floresta d’Oeste

Os serviços de manutenção e recuperação da ponte de madeira no Rio Colorado, localizada na Rodovia-135, a 12 quilômetros do distrito de Izidolândia, em Alta Floresta d’Oeste, foram concluídos nesta semana pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO).

De acordo com o residente da 5ª Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, a equipe substituiu o madeiramento deteriorado por madeiras novas, garantindo a segurança e evitando possíveis acidentes. “As manutenções nas pontes de madeira são essenciais para a segurança da população que utiliza as rodovias estaduais no dia a dia. Além disso, o escoamento da produção agrícola depende de pontes em boas condições. A ponte recebeu novas agulhas e foram substituídas as pranchas da pista, deixando-a totalmente revitalizada”, afirmou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Rodovia-135 é utilizada, diariamente, pelos produtores rurais e também pelos turistas, que utilizam a estrada como rota para o Porto Rolim do Guaporé. “É uma região rica no agronegócio e turismo, por isso as equipes do DER trabalham, para melhorar a trafegabilidade,” pontuou.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a equipe está seguindo o cronograma de manutenção das rodovias. “A RO-135 está recebendo uma atenção especial. Além da recuperação das pontes de madeira, a equipe segue com os serviços de melhorias como patrolamento (reconformação da plataforma), encascalhamento (revestimento primário) e limpeza de saídas de água,” explicou.