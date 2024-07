Obras de esgotamento sanitário avançam na região central de Rolim de Moura

O bairro Centro, em Rolim de Moura, recebe obras de esgotamento sanitário, e nesta etapa, os trechos contemplados são as avenidas Florianópolis e Rio Branco, que recebem cerca de dois mil metros de redes (tubulação) de esgoto. As obras fazem parte da ampliação do acesso ao esgotamento sanitário.

Em 2024, estão sendo implantadas redes, nos bairros Centro, Planalto e Industrial, o que beneficiará 1.800 famílias. “É muito importante a obra para a cidade, e beneficia todo mundo. Algo que vai ajudar no desenvolvimento tanto econômico quanto para todos os moradores. As equipes estão trabalhando muito rápido, o que ajuda e beneficiar o nosso município” destacou Layrisom Abner Damasceno, empresário do setor de comunicação visual do centro da cidade.

As próximas frentes de serviço serão na Rua Corumbiara, no Bairro Centro, que irá receber cerca de quinhentos metros de redes de esgoto, seguindo o cronograma de obras de esgotamento sanitário no município.

Tratar o esgoto é cuidar da saúde

Após a implantação das redes, as redes de esgoto serão interligadas ao sistema existente do município, que levará o efluente até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que fica localizada na área rural do município.

Na estação, o esgoto é tratado para retornar ao meio ambiente livre de impurezas, contribuindo, com a preservação dos igarapés, rios, promovendo desenvolvimento sustentável de Rolim de Moura.