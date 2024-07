Prefeitura de Guajará-Mirim realiza reinauguração da Escola Cândida Maria Moura de Paula

Em um evento marcante para a educação local, a Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, celebrou na última sexta (05), a reinauguração da Escola Municipal Cândida Maria Moura de Paula. Localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, esta reabertura representa não apenas a restauração de um espaço educacional, mas também um compromisso renovado com o ensino de qualidade para as futuras gerações.

Após meses de trabalho dedicado e um investimento significativo, a escola passou por uma renovação completa. As melhorias estruturais incluíram a substituição de telhados danificados, a instalação de novos sistemas elétricos e hidráulicos, além da pintura interna e externa. Estas mudanças não apenas revitalizaram o ambiente, mas também garantiram um espaço seguro e confortável para estudantes e educadores.

A comunidade local recebeu a reabertura da escola com entusiasmo e esperança. Pais e alunos expressaram gratidão pela modernização das instalações e pelas oportunidades educacionais melhoradas. “Estamos muito felizes com as mudanças na escola. Agora nossos filhos têm um lugar seguro e confortável para aprender”, comentou a mãe de um aluno da escola.

A administração municipal está comprometida em continuar investindo na educação, garantindo que cada aluno tenha acesso a oportunidades que os preparem para um futuro promissor.