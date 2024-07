Prefeitura inicia pavimentação da rua Gabriel Vieira de Melo

Levando infraestrutura e transformação aos quatro cantos da cidade, a Prefeitura Municipal deu início à pavimentação nas ruas do bairro Novo Ji-Paraná (1º distrito). Nas últimas semanas, dezenas de máquinas trabalham em ritmo acelerado na preparação da base das principais vias do bairro. A rua Gabriel Vieira de Melo começou a receber a imprimação asfáltica.



A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal em melhorar a qualidade de vida da população, promovendo o desenvolvimento urbano e facilitando o tráfego nas vias públicas. Continuamos trabalhando para levar melhorias significativas a todas as regiões da nossa cidade.



Na quarta-feira (3), equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) aplicaram imprimação em toda a extensão da rua Gabriel Vieira de Melo. Após a lama asfáltica, a via recebeu salgamento à base de pó de brita, última etapa antes do concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).



Com várias frentes de serviços, equipes da Semosp realizam escavação para alinhamento do solo, em alguns pontos, seguido da aplicação do forro de pedra e compactação. Na rua Jovem Vilela, continuam os trabalhos de rede de drenagem com a implantação de canalização para o melhor escoamento das águas das chuvas.



As obras fazem parte do Programa Poeira Zero e irão beneficiar diversas outras vias do Novo Ji-Paraná. Frentes de serviços são mantidas ainda na preparação de ruas para a pavimentação nos bairros JK, Boa Esperança, Valparaíso e Riachuelo, no 2º distrito.