Centro de Saúde Marlene Vaz Lopes no Jardim Morumbi é inaugurado

A Prefeitura de Jaru, inaugurou na tarde desta quarta-feira (03), o Centro de Saúde Marlene Vaz Lopes localizado no bairro Jardim Morumbi. Além da celebração pela entrega de mais uma unidade de saúde para o município, o momento também foi marcado por homenagens e muita emoção e comoção.

O prefeito João Gonçalves Júnior, destacou que a nova unidade chega para ampliar a oferta de saúde preventiva no município, com consultas médicas, de enfermagem, atendimentos odontológicos, pré-natal, vacinas, coletas de exame preventivo, atendimentos de psicologia, entre outros procedimentos. “Esse o nosso jeito de administrar, uma gestão de resultados, que é fruto do compromisso, responsabilidade, de uma equipe cujo objetivo é o desenvolvimento de Jaru”, disse.

A cerimônia contou com a participação de familiares e amigos da homenageada Marlene Vaz Lopes, que morreu aos 53 anos, vítima da Covid-19 em 2021, mas deixou um grande legado de bondade, amizade, amor, entre tantas outras qualidades que a fazem amada e admirada por muitos.

Também participaram da solenidade, o vice-prefeito Jeverson Lima os vereadores, Rafael Lopes, Chiquinho do Cacau, Valmir Carteiro, Schimiti Patroleiro, além da secretária de saúde, Edileuza Souza Sena.