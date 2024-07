Governo de RO entrega a Nova Brasilândia d’Oeste obra de quartel que vai atender parte da região

Em uma nova fase da política de investimentos na segurança pública, o governo de Rondônia entregou oficialmente, na quarta-feira (3), mais um quartel da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), unidade que pertence ao município de Nova Brasilândia d’Oeste, e vai atender parte da região da Zona da Mata. O investimento é uma parceria entre o governo de Rondônia e a União, que destinou ao projeto R$ 649,4 mil por meio de emenda parlamentar, enquanto a contrapartida do governo do estado foi de R$ 256.310,82 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

A obra conta com 388 m² de área construída, alojamentos para praças e oficiais, salas administrativas, depósito, sala cofre de armamento, sala de reunião, estacionamento amplo e pavimentado, além de banheiros com acessibilidade. O projeto ainda contemplou ao quartel, a climatização de todas as áreas administrativas e de uso comum.

Entrega oficial aconteceu no dia 3 de julho

AÇÕES E INVESTIMENTOS

Desde o início do ano, o governo do estado garantiu diversos benefícios ao setor, além de entregar à sociedade ações humanizadas, que convergem em melhor qualidade de vida e bem-estar. No dia 1º de julho foram entregues 241 veículos a todas as forças de segurança, também foram instalados mais totens eletrônicos de contato direto entre a população e polícia. No mês de junho, aconteceu a formatura de 310 novos policiais civis. O governo concluiu a obra de um prédio novo para o Centro Integrado de Operações (Ciop). Todas as medidas dedicadas ao setor têm surtido efeitos diretos na sociedade.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), no primeiro trimestre do ano, o estado obteve reduções expressivas na criminalidade. A redução do latrocínio, por exemplo, foi de 50%, enquanto casos de roubos a estabelecimento reduziram 30%, redução de 29% de roubos às residências, 17% de queda nos casos de feminicídio, e 80% de redução de crimes ambientais. O comparativo se deu em relação ao mesmo período do ano passado.