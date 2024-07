Prefeitura repassa mais de R$ 145 mil para Creche Grilo Falante

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizou na quarta-feira (3) o repasse de R$ 145.942,65 à Associação de Integração Social Solidária Divina Providência, responsável pelo Centro Educacional Grilo Falante, localizado no bairro Novo Ji-Paraná, no 1º Distrito.



Na terça-feira (2), o Poder Executivo entregou cerca de R$ 199.894,73 à Associação de Assistência Social Redenção, por meio do Projeto Orquestra Novo Som. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança) representa uma receita fundamental para a manutenção dos projetos desenvolvidos pelas instituições educacionais.



O programa, voltado à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, pretende repassar mais de R$ 2 milhões às entidades educacionais. "As doações do Funcriança têm um impacto direto e positivo na sociedade. Elas ajudam a manter os projetos em pleno funcionamento, garantindo assim a proteção integral das crianças. Todo esse trabalho resulta em melhor qualidade de vida para as crianças e seus familiares”, disse Isaú Fonseca, prefeito de Ji-Paraná.



Para a secretária da Semasf, Mirian Madalon, o Funcriança, além de possibilitar e ampliar os investimentos nas unidades contempladas, garante suporte aos programas existentes. “Estamos oportunizando um trabalho de excelência com essas instituições. A doação do recurso feita ainda dentro do ano permite que a pessoa física ou jurídica possa optar por qual projeto deseja encaminhar sua doação. O valor destinado entra via Funcriança e depois é direcionado para as entidades cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA)”.



Fundada em julho de 2004, a Associação de Integração Social Solidária Divina Providência busca apoiar famílias de baixa renda, investindo principalmente na prevenção do abandono escolar. Atualmente, a creche atende 220 crianças nas modalidades maternal, de 2 a 3 anos e 11 meses, e pré-escolar, de 4 anos e 11 meses.



Angelita Pereira, fundadora da associação e diretora da Creche Grilo Falante, destacou que os recursos serão usados para a compra de móveis como cadeiras, mesas, bancos, e um redário para leitura, além da contratação de uma assistente social. “Estamos felizes com esse repasse, veio em boa hora. Estamos tendo que improvisar muita coisa aqui para não comprometer nossas atividades. Somos gratos à Prefeitura de Ji-Paraná, na pessoa do prefeito Isaú Fonseca, e também à secretária de Assistência Social e Família, Mirian Madalon”, agradeceu Angelita.



A Semasf é responsável por cadastrar e fiscalizar as instituições que recebem as doações, além de gerenciar o Funcriança. Os recursos são provenientes de várias fontes, como doações, decisões judiciais e imposto de renda. Qualquer cidadão pode contribuir com até 6% do imposto de renda devido, direcionando recursos para o programa.



Essa iniciativa não só reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com o bem-estar e a educação das crianças e adolescentes, mas também fortalece a parceria com a sociedade civil em prol de um futuro melhor para os jovens da cidade.