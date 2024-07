Prefeitura de Jaru apresenta projeto de duplicação da Rua Rio de Janeiro

Durante uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira (03), a prefeitura de Jaru, realizou a apresentação do projeto para mais um investimento em infraestrutura urbana no município. Desta vez, o benefício contempla a duplicação da Rua Rio de Janeiro.

A obra, avaliada em cerca de 2 milhões, será custeada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida com recursos próprios da prefeitura.

O prefeito João Gonçalves Júnior, destacou que a Rio de Janeiro é uma importante rua do município, que dá acesso a vários órgãos públicos, como Fórum, Detran, Ministério Público, delegacia, posto de saúde, sede da prefeitura, bancos e a obra irá melhorar e facilitar o tráfego na região.

A reunião aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados, subseção Jaru e contou com a participação do vice-prefeito Jeverson Lima, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, além de moradores e empresários da região.