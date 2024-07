Vilhena terá construção de escola de educação infantil

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou na manhã desta segunda- feira, 01 de julho, a construção de mais uma escola de educação infantil para a cidade. A instituição atenderá crianças de zero a cinco anos de idade e manterá a estrutura padrão da E.M.E.I José Paulo Paes.

De acordo com o secretário de Educação, Flávio de Jesus, a escola será construída no bairro Alphaville e contará com uma estrutura de 10 salas de aula, o que garantirá, futuramente, um aumento de 380 novas vagas para a rede infantil de ensino.

As obras, que possuem previsão de início para o segundo semestre deste ano, contarão com investimento de R$6.231.125,59, custeado pelo Governo Federal com contrapartida do município.