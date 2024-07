Prefeitura de Guajará-Mirim intensifica recuperação de estradas vicinais

A Prefeitura de Guajará-Mirim, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), tem concentrado esforços na recuperação das estradas vicinais que permeiam toda a região do município. Sob a liderança da prefeita Mary Granemann, a equipe da Semosp iniciou o mês de julho com vigor renovado, dando continuidade aos trabalhos de manutenção da estrada do Bom Sossego.

Este serviço representa o terceiro ciclo de intervenções realizadas em apenas cinco meses, devido ao intenso tráfego de veículos na área, especialmente carretas que transportam a safra abundante de soja da região, além dos ônibus que garantem o transporte diário dos alunos das redes municipal e estadual de ensino. A necessidade de recuperação foi igualmente demandada pelos residentes e produtores locais, destacando a importância dessas vias para a economia e a comunidade em geral.

“A recuperação das estradas vicinais é crucial não apenas para garantir a fluidez do tráfego, mas também para assegurar condições seguras de transporte para nossos estudantes e facilitar o escoamento da produção agrícola,” afirmou a prefeita Mary Granemann. “Estamos comprometidos em manter essas estradas em boas condições, atendendo às necessidades emergentes de nossa comunidade.”

A Semosp continuará monitorando de perto o estado das estradas vicinais e implementando medidas necessárias para garantir sua durabilidade e segurança. A colaboração entre a prefeitura, os moradores e os produtores locais é fundamental para o sucesso dessas iniciativas, reforçando o compromisso da administração municipal com o bem-estar e o desenvolvimento de Guajará-Mirim.