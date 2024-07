Prefeitura finaliza instalação de meios-fios na rua Maracatiara (T-20)

Trabalhando para a ampliação da infraestrutura urbana, a Prefeitura de Ji-Paraná, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu os serviços de assentamento de meios-fios e sarjeta na rua Maracatiara (T-20). A iniciativa abrange um trecho de aproximadamente 400 metros, da rua Andorinha até a Pavão, no bairro JK (2º distrito).

Além de proporcionar segurança aos condutores, a obra de instalação de meios-fios visa proteger a vida útil do asfalto, assim como melhorar a drenagem urbana. Ela faz parte de um esforço contínuo da administração municipal para aprimorar a qualidade de vida dos ji-paranaenses.

A intervenção faz parte das ações do programa Poeira Zero, que neste ano projeta asfaltar mais 100 quilômetros de vias em Ji-Paraná. Complementando os serviços de pavimentação, a equipe de bloqueteamento da Semosp realiza a escavação para a implantação dos meios-fios, sarjeta e calçadas.

Nos últimos meses, os trabalhos já beneficiaram trechos das ruas com nova pavimentação nos bairros São Pedro, Riachuelo e JK (2º distrito); Parque São Pedro e Presidencial, além do trecho duplicado da avenida 6 de Maio, centro do 1º distrito.

As ações de infraestrutura aconteceram ainda no pátio e entorno da recém-inaugurada instalações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que recebeu serviço de calçamento a base de blocos de concreto (bloquete).