Circuito Rondônia de Pesca Esportiva impulsiona turismo em Pimenta Bueno

A cidade de Pimenta Bueno se tornou o epicentro do turismo de pesca esportiva, com a realização da segunda etapa do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva, no último final de semana. O evento, promovido pelo governo do estado, atraiu um grande número de participantes e visitantes, consolidando a região como um destino importante para os amantes da pesca esportiva.

Além das emocionantes disputas, o evento proporcionou momentos de confraternização e diversão. A equipe Biguá, por exemplo, celebrou a sorte grande ao ganhar o bingo de uma embarcação, um dos momentos mais aguardados pelos participantes.

A equipe Mandubé se destacou e conquistou o 1º lugar com um total de 3.132 pontos

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para o governador de Rondônia, o evento não apenas destacou o talento dos pescadores, mas também reforçou a importância da preservação ambiental e impulsionou o turismo local. A iniciativa promove o desenvolvimento sustentável e a valorização das belezas naturais.

Segundo o titular da Setur, Gilvan Pereira, com o apoio da Associação dos Condutores de Turismo de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia (ACPE/RO), o evento ressalta a importância de práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente.

O evento também serviu como uma oportunidade para a população local e os visitantes apreciarem a riqueza da pesca esportiva e a biodiversidade da região. Festividades e atividades culturais complementaram a programação, proporcionando uma experiência rica e diversificada para todos os presentes.