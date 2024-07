Oficina voltada aos cuidados à vítima de violência sexual e abortamento será realizada em Ariquemes

Entre os dias 3 e 5 de julho, o governo de Rondônia promove, em Ariquemes, a “2ª Oficina da Atenção e Ampliação do Acesso a Vítima de Violência Sexual e Abortamento”. O objetivo é proporcionar reflexões sobre a qualidade do serviço desenvolvido, e ampliar as competências técnicas e humanas necessárias à atenção à saúde universal, integral e centrada na pessoa sobrevivente de violência sexual e abortamento, com enfoque em direitos, incluindo aspectos relacionados à legislação vigente e serviços existentes. O evento vai acontecer no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 2.700.