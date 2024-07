Prefeitura de Guajará-Mirim conclui obra de asfaltamento da Avenida Marechal Deodoro

A Prefeitura de Guajará-Mirim tem a satisfação de anunciar a conclusão bem-sucedida da obra de asfaltamento da Avenida Marechal Deodoro, localizada no bairro Liberdade. Este importante projeto de infraestrutura viária representa um marco significativo para a comunidade local, proporcionando melhorias substanciais na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos moradores.

Iniciada com o objetivo claro de modernizar a infraestrutura viária da cidade, a obra contemplou não apenas o asfaltamento da avenida, mas também a construção de meio-fio e sarjeta, elementos essenciais para garantir a durabilidade e segurança da nova pavimentação. As equipes da empresa responsável pelo serviço trabalharam com dedicação e eficiência para cumprir os prazos estabelecidos, assegurando a entrega dentro dos mais altos padrões de qualidade.

A conclusão desta etapa reflete o compromisso da administração municipal em atender às demandas da população por uma infraestrutura urbana cada vez mais adequada e funcional. A Avenida Marechal Deodoro é agora um exemplo concreto de como investimentos em infraestrutura podem transformar positivamente a vida dos cidadãos, oferecendo melhores condições de deslocamento e valorizando o entorno residencial e comercial.

A Prefeitura de Guajará-Mirim agradece a compreensão e colaboração de todos os moradores e comerciantes durante o período de execução da obra. Continuaremos trabalhando para promover o desenvolvimento sustentável da cidade, sempre com o objetivo de proporcionar uma cidade mais moderna, segura e confortável para todos.