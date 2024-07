Vilhena inicia programa de cirurgias eletivas com investimento de R$ 2 milhões

Desde a última segunda-feira, 1º de julho, os pacientes dos municípios de Vilhena, Cabixi e Corumbiara poderão participar de programa de cirurgias eletivas no Hospital Regional de Vilhena. A ação é resultado de uma parceria entre o município de Vilhena e o Ministério da Saúde, que destinará mais de R$ 2 milhões através do Programa Nacional de Redução de Fila (PNRF).

O recurso federal permitirá a realização de diversos procedimentos cirúrgicos, incluindo hérnias, vesícula, histerectomia e vasectomia, entre outros. Estima-se que cerca de 200 tipos diferentes de cirurgias serão contemplados, beneficiando inúmeros pacientes que aguardam por esses procedimentos.

Wagner Borges, secretário municipal de Saúde de Vilhena, destacou a importância do recurso recebido: "O envio desse recurso reconhece a capacidade do município em realizar procedimentos cirúrgicos de todos os níveis de complexidade. Vamos continuar avançando com a realização de cirurgias, somando um investimento de mais de R$ 10 milhões em cirurgias."

Com a implementação do PNRF, espera-se reduzir significativamente a fila de espera para cirurgias eletivas, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes de Vilhena, Cabixi e Corumbiara. Além disso, essa iniciativa deve aliviar a pressão sobre os sistemas de saúde locais. Com o esforço conjunto do financiamento federal e a infraestrutura do Hospital Regional de Vilhena, a comunidade espera ver uma redução nas filas e uma melhoria geral no acesso aos cuidados de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena (Semus) orienta que os pacientes que aguardam por cirurgias eletivas compareçam às suas unidades básicas de saúde para verificar suas situações cadastrais e atualizar os contatos telefônicos. Segundo a equipe, no programa anterior, muitos pacientes enfrentaram problemas devido à falta de atualização de seus dados.